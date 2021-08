Calcio: Ibrahimovic ancora a Sanremo? Indizio social dello svedese

25 agosto 2021 a

a

a

Roma, 25 ago. - (Adnkronos) - Dopo il successo della partecipazione allo scorso festival di Sanremo Zlatan Ibrahimovic potrebbe replicare. Il 39enne svedese pubblica sui suoi profili social il video del viaggio in moto fatto lo scorso anno, per raggiungere il Teatro Ariston di Sanremo, dopo il lungo ritardo e l'attesa causata da un incidente in autostrada. Nel post l'attaccante del Milan si rivolge al conduttore Amadeus con la frase: "Ti devo salvare anche l'anno prossimo?"