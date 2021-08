Paralimpiadi: Fontana, 'prima medaglia lombarda'

25 agosto 2021 a

Milano, 25 ago. (Adnkronos) - "Prima medaglia lombarda alle Paralimpiadi di Tokyo! Ho videochiamato Alessia Berra di Buccinasco (Milano), mi sono complimentato con lei per l'argento conquistato nei 100 metri femminili farfalla S13. Le ho detto che l'aspetto insieme agli altri atleti lombardi impegnati in Giappone al loro rientro in Italia". Lo dichiara il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana in un post su Facebook.

"Sempre oggi la pavese Monica Boggioni ha colto il bronzo nei 200 stile libero femminile S5. Bravissimi anche Francesco Bocciardo oro nei 200 stile libero maschile S5, Carlotta Gilli oro nei 100 metri femminili farfalla S13 e Francesco Bettella bronzo nei 100 metri dorso maschile S1. Bravissimi i nostri azzurri", conclude Fontana.