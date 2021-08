Scuola: Turi (Uil), 'lasciamo firma ma ritiriamo delegazione trattante al Mi'**

25 agosto 2021 a

a

a

Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "A distanza di 6 giorni dall'inizio dell'anno scolastico appare irresponsabile tornare indietro sugli accordi assunti. E' con responsabilità politica che la Uil Scuola conferma la propria firma al Protocollo, ma contesta pesantemente la nota che lo stravolge, ritirando la delegazione trattante". Lo annuncia Pino Turi, segretario generale Uil Scuola al termine della riunione nazionale del sindacato.

"A scuola con il green pass o con il tampone, questo dice il protocollo, e in conformità di legge il tampone è a carico del datore di lavoro. Questo abbiamo firmato – prosegue – questo sosterremo, in ogni sede. Il decreto del 6 agosto prevede il Green Pass per l'accesso ai locali. Il protocollo firmato rappresenta lo strumento per disciplinarlo in modo meno traumatico. Contiene impegni politici – dalle classi troppo numerose ai lavoratori fragili – che abbiamo ottenuto con un confronto serrato. Ora vanno rispettati. E' il ministro che se ne dovrà fare carico".

"Le persone sono preoccupate e le scuole sono nel caos: i vaccinati con lo Sputnik che non è riconosciuto dall'Aifa che debbono fare? Vaccino prenotato il 3 settembre, posso andare a scuola il primo? Saranno i collaboratori scolastici a fare la sanificazione delle scuole? Sono una minima parte dei quesiti che arrivano alle nostre segreterie. Lavoratori fragili, prenotazioni spostate, certificazioni in ritardo, persone pregiudizialmente contrarie. I casi sono diversi, vanno coniugate responsabilmente libertà e giustizia sociale – osserva Turi – e superato lo scontro ideologico".