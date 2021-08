Scuola: Turi (Uil), 'lasciamo firma ma ritiriamo delegazione trattante al Mi'** (2)

25 agosto 2021 a

(Adnkronos) - "Per paradosso – aggiunge – in base alle disposizioni di legge in caso di sanzione non è il preside che deve intervenire ma il Prefetto. Quello della scuola è l'unico settore per il quale sono state previste anche sanzioni economiche. Mettere le mani in tasca ai lavoratori non presagisce nulla di buono. I dispositivi di tutela e i tamponi non possono essere a carico dei lavoratori. Una vera e propria vessazione. Sarà il caos. Per questo rilanciamo la nostra proposta di moratoria in modo da permettere alle scuole di organizzarsi e al Parlamento di convertire in legge il decreto che va profondamente cambiato".

"La gestione di questa fase - conclude Turi - sarà difficilissima e non potrà essere fatta autoritariamente. L'idea di governare la scuola con le circolari ha già mostrato tutti i suoi limiti negli anni scorsi".