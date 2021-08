Nuoto: da domani via alla Isl, in acqua Pellegrini e tanti campioni olimpici

25 agosto 2021 a

a

a

Roma, 25 ago. - (Adnkronos) - Su Sky arriva la “ISL” (International Swimming League), in pratica un vero e proprio campionato del mondo a squadre di nuoto, che sarà possibile seguire live su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte domani con il “Match 1 Day 1” dalla piscina Felice Scandone di Napoli, che ospiterà la Regular Season fino al 30 settembre. Poi, le prime 8 della Regular Season parteciperanno a novembre ai Playoff, che designeranno le 4 migliori squadre che a gennaio 2022 si contenderanno il titolo. Sabato il “Match 2 Day 1”. Si tratta della terza stagione della competizione internazionale natatoria, che vedrà in vasca dieci squadre provenienti da diverse nazioni, con nuotatori e nuotatrici anche esteri, compresa l'italiana Aqua Centurions, nelle cui fila sarà presente, in veste di capitano, Federica Pellegrini, che al termine della ISL chiuderà la sua fantastica carriera.

Oltre alla “Divina”, a Napoli saranno presenti diversi fra campioni olimpici a Tokyo 2020, italiani e detentori di record del mondo, come l'americano Caeleb Dressel nei 100 farfalla, la giapponese Yui Ohashi, bi-campionessa olimpica nei 200 e 400 misti, l'azzurra Benedetta Pilato, primatista mondiale sui 50 rana, e l'ungherese Kristof Milak, olimpionico nei 200 farfalla in Giappone. Tra le sfide più attese, la rivincita tra l'inglese Adam Peaty, l'olandese Arno Kamminga e l'azzurro Niccolò Martinenghi, rispettivamente primo, secondo e terzo a Tokyo nei 100 rana, e nei 100 dorso uomini tra i russi Evgenij Rylov e Kliment Kolesnikov e l'altro azzurro Thomas Ceccon, quarto a Tokyo.

Queste le dieci squadre dalla ISL 2021: Aqua Centurions (Italia), Cali Condors (USA, campioni in carica), DC Trident (USA), Energy Standard (Francia), New York Breakers (USA), Team Iron (Ungheria), Los Angeles Current (USA), London Roar (Inghilterra), Tokyo Frog Kings (Canalda) e Toronto Titans (Canada).