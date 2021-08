Atletica: Tortu torna in pista a Chorzow il 5 settembre nei 200 metri

26 agosto 2021 a

Roma, 26 ago. - (Adnkronos) - Torna in pista Filippo Tortu. Il campione olimpico della 4x100 ha fissato la data della prima gara dopo la medaglia d'oro di Tokyo e sarà al via domenica 5 settembre sui 200 metri a Chorzow, in Polonia. Non è finita la stagione del velocista azzurro, a meno di un mese dall'indimenticabile 6 agosto della leggendaria impresa con la staffetta ai Giochi, dove il 23enne delle Fiamme Gialle è stato protagonista di una travolgente ultima frazione. Per il rientro lo sprinter brianzolo ha scelto di rimettersi alla prova su una distanza che non frequenta da oltre due anni, dal 20"36 di Roma (il 6 giugno del 2019) nell'unica uscita delle ultime quattro stagioni in questa specialità, a due centesimi dal record personale di 20"34 ottenuto sempre al Golden Gala nel 2017 prima di raggiungere la semifinale iridata a Londra.

Il primo uomo d'Italia sotto i dieci secondi nella storia sui 100 metri (9"99 nel 2018), finalista ai Mondiali di Doha 2019 e semifinalista nella gara individuale a cinque cerchi, ha già corso allo stadio Slaski della città polacca con la 4x100 alle World Relays di inizio maggio, quando gli azzurri hanno conquistato la qualificazione per le Olimpiadi. Al Memorial Kamila Skolimowska, tappa Gold del World Athletics Continental Tour (il secondo circuito di meeting a livello mondiale), ha già annunciato la partecipazione anche il campione olimpico del salto in alto Gianmarco Tamberi (Fiamme Oro).