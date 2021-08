26 agosto 2021 a

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Leggo del candidato della destra a Latina che derubrica le gravissime affermazioni di Durigon a 'battuta'. Motivo in più per pretendere le dimissioni del sottosegretario e per combattere perché Damiano Coletta prosegua il suo lavoro di sindaco della città, che non merita questo". Così Filippo Sensi del Pd su twitter.