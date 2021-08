Calcio: Dzeko, 'Roma rimane un pezzo di cuore, la tiferò per 36 giornate'

26 agosto 2021 a

Roma, 26 ago. - (Adnkronos) - "Roma per me rimane sempre un pezzo di cuore perché siamo stati sei anni insieme, che non è poco. I miei tre figli sono nati a Roma e soprattutto per loro sarà la casa numero uno. Ho sempre bei ricordi di Roma". Lo dice il neo attaccante dell'Inter Edin Dzeko in merito al suo passato recente nella Capitale. "Roma mi ha dato tanto e tiferò sempre per i miei ex compagni. Voglio che facciano bene per 36 partite all'anno, escluse quelle contro l'Inter. Abbiamo vissuto sei anni importantissimi ed è stata un'esperienza incredibile", aggiunge il 35enne bosniaco a Dazn.