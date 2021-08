Pd: alla festa dell'Unità di Bologna omaggio a Gino Strada

26 agosto 2021 a

a

a

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - Questa sera in occasione della giornata di apertura della Festa nazionale dell'Unità a Bologna, alle 21.30, presso la sala dibattiti Nilde Iotti, "Omaggio a Gino Strada. Testimonianze e reading per un grande italiano". Con Massimo Galli, virologo (videomessaggio); Giorgio Oldrini, ex sindaco di Sesto San Giovanni, paese natale di Gino Strada; Francesco Petrelli, portavoce di Oxfam; Silvia Stilli, portavoce ONG italiane (in collegamento); Vauro Senesi, vignettista (in collegamento) e Christian Marazziti regista e attore. Si legge in una nota del Pd.