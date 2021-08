Roma: il giallorosso Righetti, campione d'Italia con Liedholm, in lista con Gualtieri'**

26 agosto 2021 a

a

a

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - Ubaldo Righetti è candidato nelle liste del Partito Democratico per Roberto Gualtieri Sindaco di Roma. Ex calciatore, campione d'Italia 1982-83 nella Roma di Niels Liedholm, Righetti è oggi opinionista sportivo in radio e tv locali e nazionali.

“L'amore per Roma e per lo sport mi ha spinto ad accettare questa sfida”, ha dichiarato Righetti dopo aver firmato l'accettazione della candidatura alla presenza del segretario del Pd romano, Andrea Casu.

“Roma ha tanti problemi e questo è sotto gli occhi di tutti. Sono convinto che soltanto con Roberto Gualtieri la Capitale potrà tornare ad essere una città degna della sua storia e del suo prestigio. Naturalmente sarò impegnato in prima linea per promuovere e per dare più spazio allo sport in città. Lo sport è una straordinaria risorsa, lo sport è inclusione, è salute ed è sviluppo. In questi anni nulla è stato fatto per promuoverlo e per sostenere le tante realtà che operano nel settore. E' ora di voltare pagina”.