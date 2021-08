Milano: studenti Cattolica a scuola d'archeologia negli scavi dell'anfiteatro romano

26 agosto 2021 a

Milano 26 ago. (Adnkronos) - Un campo scuola di archeologia per gli studenti dell'Università Cattolica nel “colosseo milanese”, l'anfiteatro romano tra via De Amicis, via Conca del Naviglio e via Arena, dove è in corso di realizzazione il progetto “Pan Parco Amphitheatrum Naturae”. Le giornate di lezione negli scavi, dal 23 agosto al 3 settembre, sono state organizzate dall'ateneo d'intesa d'intesa con la Soprintendenza, che ha avviato nel 2019 il progetto di archeologia green.

“Rendere accessibile il cantiere in un campo scuola dell'Università Cattolica – sottolinea in una nota la soprintendente Antonella Ranaldi - offre un'importante occasione di collaborazione per la formazione, la conoscenza e la ricerca di un sito in divenire che costituirà la più importante area archeologica e strategica per estensione e rilevanza della Milano romana e non solo”.