''Ronaldo-City, c'è l'accordo"

(Adnkronos) - "C'è l'accordo tra il Manchester City e Cristiano Ronaldo". Lo scrive nella sua versione on line il quotidiano spagnolo As, secondo cui "l'arrivo della stella portoghese in Premier è questione di ore". Per chiudere la trattativa mancherebbe ora solo l'intesa tra il City e la Juventus sulla contropartita tecnica da inserire nell'operazione.

Il City vorrebbe girare alla Juventus il 26enne Raheem Sterling, ma il club bianconero starebbe puntando su Gabriel Jesus.

I rumors spagnoli al momento non trovano conferme in Italia. Nell'incontro tra Jorge Mendes, procuratore di Cristiano Ronaldo, e la dirigenza della Juventus che si è concluso da pochi minuti, i bianconeri avrebbero ribadito di non voler liberare il portoghese a titolo gratuito. Secondo quanto riporta Sky Sport, al momento alla Juventus non è arrivata nessuna offerta ufficiale per il 5 volte Pallone d'Oro né da parte del Manchester City né dal Paris Saint Germain.

La Juve avrebbe ribadito a Mendes l'intenzione di vendere il giocatore solo alle condizioni stabilite e ha chiesto al procuratore di CR7 da ora in poi chiarezza mediatica nella gestione della vicenda.