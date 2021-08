Milano: Bernardo, 'confronto con Sala in periferia, lo accompagno io'

26 agosto 2021 a

Milano, 26 ago. (Adnkronos) - "Il primo dibattito facciamolo nelle periferie in mezzo ai cittadini. Se il sindaco uscente non conosce la strada lo accompagno io in Vespa. Anzi, se vuole mi dica già dove passare a prenderlo". Così Luca Bernardo candidato per il centrodestra alla poltrona di Milano replica al sindaco uscente Giuseppe Sala il quale ha lasciato agli sfidanti la scelta del luogo per un confronto in vista delle prossime amministrative in agenda a inizio ottobre.