Incidenti: scontro nel Milanese, ciclista muore investito

26 agosto 2021

Milano, 26 ago. (Adnkronos) - Un uomo di 65 anni è morto mentre viaggiava in sella alla sua bici. L'incidente stradale è avvenuto poco dopo le 18 a Segrate (Milano), in località Novegro lungo la strada provinciale Rivoltana. All'arrivo dei soccorritori, rende noto l'Areu l'azienda regionale emergenza urgenza, il "paziente era in arresto cardio circolatorio" e presentava "traumi multipli alla testa, al volto e al torace. E' stato constatato il decesso sul posto dopo le manovre rianimatorie". Sulla dinamica dell'incidente indaga la Polizia locale.