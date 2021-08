26 agosto 2021 a

Milano, 26 ago. (Adnkronos) - "Le notizie che giungono da Kabul sono terribili. Vigliacchi! Non trovo altri termini per definire gli artefici di questi attentati. Ora più che mai il mondo intero deve fare fronte compatto per contrastare il terrorismo". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.