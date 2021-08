Fascismo: Conte, 'finalmente dimissioni Durigon, M5S mantiene alto ethos pubblico'**

26 agosto 2021 a

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Sono finalmente arrivate le dimissioni del sottosegretario Durigon. Come Movimento 5 Stelle avevamo prontamente denunciato l'incompatibilità con la permanenza nell'incarico di governo per chi aveva proposto di rimuovere l'intestazione del parco pubblico di Latina alla memoria di Falcone e Borsellino per restituirlo alla memoria del fratello di Benito Mussolini. Abbiamo insistito per questa soluzione non per accanimento nei confronti della persona, ma perché la buona politica non può esistere se separata dall'etica pubblica". Lo scrive in un post su Facebook Giuseppe Conte.

"Chi ricopre funzioni di governo -prosegue l'ex premier- non può calpestare la memoria delle vittime della lotta alla mafia e disconoscere il fondamento antifascista della nostra Costituzione repubblicana. Il Movimento 5 Stelle sarà sempre impegnato a mantenere alta la soglia dell'ethos pubblico, perché questa è la necessaria premessa affinché i cittadini possano nutrire fiducia nelle istituzioni".