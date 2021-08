Disabili: Biti (Pd) ricorda Manuela Cappellini

27 agosto 2021 a

Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Leggo che ci ha lasciati Manuela Cappellini. È un dolore, una perdita grande per la nostra città". Lo scrive in un post su Facebook Caterina Biti, vicecapogruppo del Pd Senato, ricordando Manuela Cappellini, la presidente dell'Associazione toscana paraplegici onlus, recentemente scomparsa.

"Ho avuto modo di incrociare Manuela -sottolinea- tante volte negli anni in cui -prima da assessore e poi da presidente del consiglio comunale- sono stata a servizio di Firenze. La voglio ricordare così: colorata e appassionata nella sua battaglia giornaliera per la parità per le persone disabili, a spiegarci cosa non andava; a farlo in modo duro sempre, senza sconti, fronzoli o atteggiamenti 'ingrazianti'".

"Lo faceva così -ricorda ancora Biti- perché aveva un cuore enorme e un'attenzione verso gli altri che se ciascuno di noi ne avesse un decimo davvero saremmo un Paese migliore. Io l'ho sempre sentita vicina, sempre e tanto. E mi mancherà, tanto".