Infortuni: incidente in azienda nel Milanese, ferito 30enne

27 agosto 2021 a

a

a

Milano, 27 ago. (Adnkronos) - Incidente sul lavoro a Robecchetto con Induno, in provincia di Milano. Un operaio di 30 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato mentre era al lavoro in un'azienda che produce capsule per caffè e bevande. L'incidente è avvenuto poco prima delle 9 e sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti l'elisoccorso, l'ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri. L'uomo ha riportato un trauma cranico e una ferita a un braccio ed è stato portato all'ospedale San Raffaele.