Mafia: Addiopizzo, 'basta narrazioni eroiche, sono fuorvianti e allontanano la gente' (3)

27 agosto 2021

(Adnkronos) - "Siamo a un momento di svolta nel nostro Paese in cui la lotta alle mafie può essere decisiva se rilanciata nella direzione di superare le disuguaglianze e la crisi sociale ed economica aggravatesi con la pandemia - dice ancora Addiopizzo - Dipende da noi. Dipende da cosa vorremo e da come ci porremo nei confronti delle questioni e dei nodi critici legati alla presenza e alla forza del fenomeno mafioso nel nostro territorio. Dipende da che parte vorremo stare. Consapevoli che, non prendendo posizione, staremo schierati dalla parte degli interessi di Cosa Nostra e delle sue logiche predatorie criminali".