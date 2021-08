Meteo: Lombardia, minime in calo e possibili piogge nel fine settimana

27 agosto 2021 a

Milano, 27 ago, (Adnkronos) - Tempo instabile sul Nord Italia e sulla Lombardia in particolare tra domenica e lunedì. Fino al mattino di domani ventoso con nuvolosità variabile e possibili rovesci, poi più stabile e soleggiato in pianura ma con addensamenti sui rilievi e possibili rovesci pomeridiani. Lo rende noto l'Arpa Lombardia nel suo bollettino meteo.

Domani nuvolosità variabile. Precipitazioni: al mattino piovaschi sparsi su prime Prealpi, pianura e Appennino; dalle ore centrali rovesci o locali temporali sulle Prealpi centro-orientali, in possibile spostamento alla pianura adiacente in serata. Temperature minime in calo, massime stazionarie. In pianura minime tra 15 e 17 gradi, massime tra 24 e 26 gradi. Venti: in pianura da deboli a moderati di direzione variabile, in attenuazione nella mattina.

Domenica 29 agosto fino al mattino poco nuvoloso con locali annuvolamenti. Nel pomeriggio possibili rovesci o deboli temporali isolati sulle Prealpi centro-orientali. Temperature minime in calo intorno a 14 gradi, massime in lieve aumento fino a 27 gradi. Lunedì sereno o poco nuvoloso in pianura, isolati rovesci sulle Prealpi, più probabili sui settori orientali.