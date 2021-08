Incidenti domestici in crescita: ecco la soluzione per evitarli

27 agosto 2021 a

a

a

(Lecco, 27/08/2021 ) - Il trend negativo per quanto riguarda gli incidenti domestici riguarda specialmente gli anziani, i più colpiti da eventuali pericoli tra le mura domestiche nell'ultima decade.

Lecco, 27/08/2021 - Quando si parla di incidenti domestici non si sta più evidenziando un fenomeno poco conosciuto. Anche l'Istituto Superiore della Sanità ha lanciato un allarme chiaro riguardo la tematica: gli incidenti tra le propria mura di casa sono un fenomeno in crescita e che - come tale - deve essere attentamente monitorato.

Negli ultimi dieci anni, infatti, anche i dati rilevati dall'ISTAT confermano una crescita preoccupante degli incidenti domestici. Chiaramente, coloro che tendono a pagarne le conseguenze sono gli anziani, spesso vittime dei ‘pericoli' presenti in casa. Già nel 2014 l'Istituto Nazionale di Statistica del bel paese rilevava 700mila incidenti annuali, insieme ad un dato ancor più sorprendente: su un campione di 1000 anziani, in 27 hanno riportato un incidente. Poi, in ordine, donne (15 su 1000) e bambini (9 su 1000).

Ecco perché, spesso e volentieri, i

Incidenti domestici: quali sono i luoghi più pericolosi

In questo senso, non è difficile immaginare anche quali siano i luoghi più pericolosi:

Attenzione però, perché sono le faccende domestiche a provocare un'impennata quando si tratta di incidenti in casa: stiamo parlando del 45,9% dei casi. Tra gli over 65, nel 36,8% dei casi si tratta di incidenti mentre non si stava svolgendo alcuna attività particolare e nel 20,8% invece a situazioni quali il lavarsi, il mangiare o semplicemente vestirsi.

Ma quando si parla di incidenti domestici a cosa si fa riferimento? Prevalentemente a cadute che avvengono nella propria abitazione. Una tematica particolarmente delicata quando si tratta di anziani: il rischio, dopo una caduta rovinosa, è quella di avere conseguenze in termini di disabilità, ma anche ripercussioni psicologiche che potrebbero portare un determinato individuo a perdere la sicurezza in se stesso, indurre depressione o ad un pericoloso isolamento sociale. Accelerando, in so-stanza, il decadimento fisico.

Il Montascale visto come soluzione

Come detto, mantenere alta l'autonomia negli anziani dev'essere uno dei veri obiettivi, specialmente per i caregiver. Ecco perché tra le soluzioni adottate, il montascale sta prendendo sempre più piede. Il motivo è facilmente intuibile: la tecnologia permette di abbattere ogni barriera rispetto al movimento di un individuo che altrimenti vedrebbe le quattro mura di casa come un pericolo costante.

L'acquisto di un montascale è particolarmente rilevante specialmente in ambienti che presentano scale per spostarsi da un ambiente all'altro, garantendo totale sicurezza. Esistono tanti modelli di montascale, facilmente personalizzabili anche in base alle esigenze di clienti specifici: da quelli per scale dritte, fino ai montascale studiati appositamente per l'installazione su scale curve. Non ci sono limiti alla customizzazione.

Come acquistare un Montascale

I passi per procedere all'acquisto di una tecnologia di questo tipo sono pochi e facili da eseguire: prima cosa c'è necessità di un sopralluogo per studiare l'ambiente su cui installare il montascale. Spesso e volentieri parliamo di uno step gratuito. Una volta capite tutte le esigenze del cliente, allora ecco che seguirà la fase del preventivo, fino all'acquisto vero e proprio. Ne consegue che l'installazione verrà quindi eseguita da tecnici esperti e pronti a completare l'opera, consegnando la tecnologia all'anziano.

Le aziende più preparate, solitamente, offrono il primo sopralluogo entro 24-48 ore dalla richiesta, anche perché stiamo parlando di una tecnologia che viene richiesta con una certa urgenza.

La soluzione è spesso a portata di mano, ricordando - come ribadito più volte - che la mancanza di autonomia da parte di un anziano può portare ad un pericoloso e veloce decadimento fisico e psichico. Ecco perché dobbiamo intraprendere le azioni più giuste per tutelare noi stessi e i nostri cari.

In questo senso Elelift permette alle persone in difficoltà motorie di restare nell'ambiente familiare del proprio domicilio riconquistando la libertà di muoversi in autonomia e sicurezza. Lo storico di oltre 10.000 impianti installati è sinonimo di affidabilità e qualità, essendo in grado di fornire ai propri clienti la soluzione personalizzata per ogni difficoltà in tema di barriere architettoniche.

Per informazioni:

Elelift Montascale è un'azienda al 100% italiana che grazie ai suoi prodotti sicuri e professionali permette a tutti coloro che hanno difficoltà motorie a muoversi con facilità all'interno del proprio domicilio o quello di un famigliare. La società è in grado di offrire soluzioni su misura per ogni cliente e per ogni tipologia di barriera architettonica da abbattere.

Contatti: