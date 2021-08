7 consigli per fare trading di criptovalute, guida completa

27 agosto 2021 a

(Milano, 27/08/2021) - Milano, 27/08/2021 - Il mondo di trading di criptovalute è eccitante tanto quanto confuso. Le domande più frequenti includono quale criptovaluta comprare e su quale investire, in più serve sapere alcune strategie di trading di criptovalute per assicurarsi di non perdere i propri fondi. Infatti, investire deve portare a successi e vincite, altrimenti il gioco del trading non vale la candela. Non basta sapere i valori e prezzi attuali delle monete digitali.

Quello che serve è una conoscenza del mercato e del suo andamento nel 2021. È anche importante sapere che non esiste solo il Bitcoin criptovaluta. Infatti, le opzioni di monete digitali sono sempre più vaste, come la criptovaluta stellar. Insomma, i dettagli da conoscere sono tanti. Quindi, come si fa a iniziare nel mondo di trading di criptovalute?

Sette consigli per investire in cripto nel 2021

Prima di lanciarsi in questo universo digitale, è essenziale decidere quale e-wallet è quello giusto. Senza un portafoglio, non possono esistere risparmi e possibilità.

1. Come scegliere un e-wallet

I portafogli cripto assicurano che le password (oppure “key”) siano sempre protette e private. Così, il trading di criptovalute è 100% garantito. In più, questi strumenti servono a

● Cartacei, cioè un supporto fisico, come un pezzo di carta. Certo, questo significa incrementare le possibilità di perdere la propria chiave. Quindi, non è sempre ideale.

● Hardware, un supporto come una chiave USB oppure un qualsiasi supporto esterno. In questo caso, l'importante è avere un luogo sicuro dove lasciare lo strumento.

● Online, come un'app oppure un software, e con l'opzione di un'autenticazione a due fattori.

● Il cold wallet, un dispositivo portatile che permette di scaricare Bitcoin criptovaluta e avere sempre il proprio investimento a portata di mano.

Una combinazione come quelli online e un cold wallet, potrebbe essere la scelta migliore.

2. Scegliere la piattaforma di exchange

Una volta scelto l'e-wallet, è ora di decidere come e dove fare trading di criptovalute. Le piattaforme di exchange permettono la compravendita di monete digitali in sicurezza, dato che sono legali e regolamentate. Come per i portafogli, ne esistono molte e scegliere può essere difficile. Le migliori exchange di

● Coinbase, ideale per acquistare Bitcoin

● Binance, per avere delle commissioni basse

● Bittrex, con un focus sulla sicurezza online

Ovviamente, esistono altre exchange, con diversi pro e contro. Alcune hanno più opzioni di monete digitali, come la Bee criptovaluta. Ora, è il momento di scegliere la criptovaluta.

3. Su quale criptovaluta investire

Tra tutte le strategie di trading di criptovalute, questa è la più complessa perchè include l'analisi del mercato e pazienza. Il menù di monete digitali è vasto e i valori scendono e si alzano in continuazione, mossi da fattori esterni e dagli investitori stessi. L'importante è iniziare con piccoli investimenti, per limitare le perdite e muovere i primi passi in questo mondo. Mentre il mercato è dominato da titani come Bitcoin ed Ethereum, ci sono altre possibilità.

4. Cosa sono gli “altcoin”

Letteralmente, sono gli “alternative coins,” cioè le monete alternative. Alternative a cosa? A comprare Bitcoin o Ethereum. Ad esempio, Bee,

Mentre queste monete sono molto volatili e il loro prezzo può variare in modo esponenziale, sono anche un'opportunità per l'investitore più esperto. Il consiglio è: fare attenzione alle frodi online. Con un po' di accortezza, gli “altcoin” possono essere un buon modo per diversificare il portafoglio di investimenti.

5. Diversificare gli investimenti

All'inizio dell'avventura nel mondo cripto, è essenziale concentrarsi su una moneta per capire come funziona il mercato. Una volta capito il processo, è il momento di diversificare il portafoglio di trading. Con tutte le monete digitali che esistono, è possibile ridurre i rischi degli investimenti. Con questa strategia di trading di criptovalute, è possibile avere un menù vasto di trading, il che ripara da possibili (e imprevedibili) ribassi del mercato.

6. Le emozioni nel mercato finanziario

Però, non importa quanto un portafoglio sia diversificato se non si capisce come funziona il mercato. Infatti, rialzi e ribassi sono anche dettati dalle emozioni dei trader, come il FOMO (fear of missing out). Questo è la paura di perdere l'opportunità mentre tutti investono e comprano. Irrazionale, ma influenza il mercato. Per cui le emozioni influenzano il mercato finanziario e le decisioni dei trader.

7. Fissare obiettivi

Quanto vuoi guadagnare? Quanto sei disposto a perdere? Il mercato di trading di criptovalute ha rischi e ricompense. Avere un numero in mente aiuta a non scoraggiarsi o a non lasciarsi prendere dall'eccesso.

Con queste strategie di trading di criptovalute, il successo non sarà assicurato ma è più vicino e probabile. Basta avere pazienza e tempo da dedicare a questo mondo nuovo ed eccitante.

