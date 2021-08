Catania: piantagione di droga nel giardino di casa, arrestato

27 agosto 2021 a

Palermo, 27 ago. (Adnkronos) - Nel giardino di casa aveva realizzato una vera e propria piantagione di droga. I carabinieri della stazione di Acireale (Catania) hanno arrestato in flagranza un 36enne ritenuto responsabile di coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari da giorni ne seguivano i movimenti, ieri sera hanno bussato alla sua porta per eseguire una perquisizione. Nel giardino di casa hanno trovato e sequestrato 104 piantine di canapa indiana, altri 350 grammi di marijuana erano nascosti all'interno di un borsone in camera da letto. Scoperti anche un bilancino di precisione e del materiale comunemente utilizzato per confezionare le dosi. L'uomo è stato posto ai domiciliari.