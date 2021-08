Pd: domani festa Unità su Afghanistan, Covid ed economia, Prodi tra gli ospiti

27 agosto 2021 a

a

a

Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Alla festa dell'Unità, domani in primo piano Afghanistan, pandemia ed economia. Fra gli ospiti Romano Prodi, Marina Sereni, Marco Bentivogli, Emanuele Fiano". Si legge in una nota del Pd.

"Il Programma della Festa dell'Unità in corso a Bologna di sabato 28 agosto: Sala dibattiti Nilde Iotti, ore 18,30, 'Afghanistan, quali lezioni per l'Europa e l'Occidente' con Piero Fassino, Simona Lanzoni, Francesca Mannocchi, Roberta Pinotti, Lia Quartapelle, Carlotta Sami (in collegamento), Marina Sereni, Francesco Strazzari. Modera Monica Maggioni. Alle ore 20 'Da Kabul a noi, l'impegno trasversale per il contrasto della violenza maschile' con Laura Boldrini, Simona Lanzoni, Francesco Menditto, Lella Palladino, Valeria Valente. Modera Flavia Fratello. Alle ore 21,30 'Epidemie, pandemie e salute nel mondo: il virus, l'economia e la politica': Romano Prodi discute con Don Dante Carraro, Marina Sereni, Stefano Vella. Modera Simona Sala".

Alla "Sala dibattiti Franco Marini, ore 20, 'Il lavoro che ci salverà' con Con l'autore Marco Bentivogli. Discutono Gianluca Benamati, Cesare Damiano, Emanuele Felice, Tania Scacchetti. Modera Nadia Pietrafitta. Alle 21,30, 'Profumo di mio padre' con l'autore Emanuele Fiano. Discutono Daniele Borioli, Albertina Soliani, Cinzia Venturoli. Modera Elisa Calessi".