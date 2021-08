Usa: a luglio inflazione sale al 4,2%, il massimo dal 1991

27 agosto 2021 a

Roma, 27 ago.- (Adnkronos) - Nuovo aumento a luglio del tasso di inflazione negli Stati Uniti, salito su base annua al 4,3% dal 4% di giugno, un valore che rappresenta il livello più alto dal 1991. Il dato riguarda l'indice Pce (Personal consumption expenditures price index), cresciuto dello 0,3% rispetto al mese precedente, mentre il Pce Core, che non considera gli elementi volatili dei prezzi alimentari ed energetici, è aumentato su giugno dello 0,3% e resta al 3,6% annuo.

Il dato appena diffuso dal Bureau of Economic Analysis sembra destinato ad accrescere le perplessità sulla convinzione della Federal Reserve su un possibile ritorno al 2% con la normalizzazione della situazione. Fino ad oggi i mercati obbligazionari non hanno registrato forti incrementi, 'sposando' la fiducia della Fed ma il quinto aumento mensile consecutivo potrebbe erodere questa convinzione, aprendo la porta a una inversione anche per Wall Street.