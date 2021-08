Milano: dal Comune bando per contrasto a violenza di genere

27 agosto 2021 a

Milano 27 ago. (Adnkronos) - Protezione e sostegno alle donne che subiscono violenza, iniziative di informazione e formazione per far emergere il fenomeno e favorire il cambiamento sociale e culturale necessario alla sua prevenzione. Con questi obiettivi il Comune di Milano pubblicherà a breve un bando per la coprogettazione del progetto ‘Contrasto al maltrattamento e alla violenza di genere', di cui sono state approvate oggi le linee guida.

Il progetto avrà durata biennale, a partire da gennaio 2022, e sarà finanziato con risorse comunali per 1,6 milioni di euro, cui se ne aggiungeranno altre, erogate dalla Regione Lombardia. Finanziamenti aggiuntivi verranno inoltre messi in campo, attraverso il meccanismo della coprogettazione, dal privato sociale che, sotto la regia dell'amministrazione, potrà implementare e potenziare gli interventi e i servizi predisposti.

La tipologia di prestazioni richieste va dai centri antiviolenza alle case rifugi, fino al supporto ai percorsi individuali e al coordinamento dei soggetti della rete interistituzionale.