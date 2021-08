Covid: Mura (Pd), 'mettere obbligo vaccinale a ordine del giorno'

27 agosto 2021 a

Roma, 27 ago. (Adnkronos) - “Soprattutto per alcune categorie a rischio e a contatto con il pubblico, va messo all'ordine del giorno il tema dell'obbligo vaccinale: non rimandiamo il confronto con una scelta la cui opportunità appare sempre più evidente”. La presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd) interviene nel dibattito sull'obbligo vaccinale.

“Ascoltiamo le molte voci di ricercatori, imprese e sindacati – chiede Mura - che allertano sull'esigenza di dare una spinta decisiva all'immunizzazione di massa. Dobbiamo far nostri questi appelli e adottare ogni misura per evitare un'eventuale quarta ondata che sarebbe insopportabile per il sistema economico".

"Si rischia la chiusura di altre aziende, nuovi licenziamenti e ulteriori ritardi nella consegna delle materie prime. Anche per dare un segnale preciso in questo senso – annuncia la parlamentare - ho aderito alla petizione pubblica on line partita proprio dalla Sardegna, una terra che rischia di tornare in zona gialla”.