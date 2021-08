Software CPQ: le soluzioni per migliorare le vendite di Apparound

27 agosto 2021 a

(Pisa, 27 agosto 2021) - Pisa, 27 agosto 2021 - Con la digitalizzazione avanzata le aziende si sono ritrovate davanti a una serie di sfide complesse da gestire: dalla necessità di proporre offerte personalizzate ai clienti all'esigenza di velocizzare i processi che consentono di concludere gli ordini.

In passato, le divisioni e le barriere tra i reparti non erano un problema centrale per le imprese, tuttavia oggi è fondamentale costruire un business moderno, collaborativo ed efficiente.

Il software CPQ di Apparound è uno dei pochi ad essere presente del prestigioso Magic Quadrant di Gartner, un riconoscimento importante che valorizza la qualità dell'applicazione tra le proposte di oltre 200 fornitori presenti sul mercato.

D'altronde, questo CPQ moderno viene utilizzato con successo da tantissimi clienti italiani e internazionali, fornendo un supporto essenziale per ottimizzare le performance di vendita di PMI e grandi aziende che operano anche in settori complessi.

Come aumentare le vendite con il CPQ Apparound

In particolare, questo strumento avanzato di vendita serve per creare offerte personalizzate per i clienti, gestire l'intera trattativa in modo efficiente e chiudere il contratto il più rapidamente possibile. Il primo vantaggio del CPQ è il supporto dei venditori, affinché siano in grado di mettere insieme proposte su misura, costruite in base alle esigenze dei clienti, offrendo ai commerciali informazioni sempre aggiornate ed esaustive.

Inoltre, è possibile ridurre gli errori, automatizzando molti processi nel sistema di vendita, ottenendo anche una maggiore integrazione tra i dati condivisi tra i reparti aziendali. Il CPQ rende il processo di vendita più veloce e scalabile, minimizzando le attività manuali e aumentando la digitalizzazione all'interno dell'impresa. In più, è possibile usufruire di benefici concreti in termini di diminuzione dei costi di acquisizione clienti, aumento della fidelizzazione e delle operazioni di cross-selling e up-selling.

Il software Apparound permette di migliorare la customer satisfaction, rendere la forza vendita più efficace e allineare il lavoro del reparto marketing con quello del dipartimento commerciale.

Allo stesso modo, si possono stabilire policy di vendita ottimali per la rete dei venditori, proteggendo il brand da errori e danni d'immagine, migliorando il risk management e adottando un approccio data driven, per prendere decisioni migliori e incrementare la competitività della propria azienda.

Vantaggi e soluzioni del software CPQ Apparound

Il successo del CPQ Apparound è dovuto a una serie di aspetti, a partire dalla possibilità di ottenere una soluzione All-In-One per migliorare le prestazioni della forza vendita in modo semplice e veloce.

Si tratta di un'app evoluta per il digital selling, scelta da aziende del calibro di Vodafone, Cribis, Axpo, Sorgenia, DiaSorin e Peroni per aumentare il tasso di chiusura delle trattative commerciali.

Il CPQ è integrabile con i principali ERP e CRM sul mercato, oltre a un'ampia gamma di applicazioni per il front office e sistemi di back office, per sincronizzare Apparound con le tecnologie aziendali di fornitori come Salesforce, SAP, Microsoft e Oracle.

Trattandosi di una soluzione stand-alone, il CPQ può funzionare in modo autonomo o integrato, inoltre presenta un'interfaccia user-friendly, un sistema cloud-based e 10 moduli con cui personalizzare le funzionalità a seconda delle proprie esigenze operative.

Apparound è una piattaforma per la gestione delle vendite compatibile con sistemi operativi Android, iOS e Windows, in grado di funzionare perfettamente con la maggior parte dei browser web e device smartphone, tablet e pc in commercio. Il software garantisce elevati standard di sicurezza, la conformità con le norme europee del GDPR e performance operative ottimali, inoltre è facile da usare e assicura un monitoraggio completo dei dati.

Le soluzioni custom forniscono benefici in ogni settore applicativo, con tantissimi casi studio di successo nel manifatturiero, nelle telecomunicazioni, nelle utilities e in molti altri campi complessi.

Con il supporto di questo CPQ innovativo è possibile creare un business più resiliente ed efficiente, riducendo i costi e aumentando la sostenibilità dell'azienda, per costruire un'organizzazione più competitiva e cogliere le opportunità legate alla digitalizzazione.

