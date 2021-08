27 agosto 2021 a

a

a

Milano 27 ago. (Adnkronos) - Sono 601 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia, a fronte di 35.889 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l'1,6%. Nelle ultime 24 ore sono morte 3 persone, per un totale di 33.901 decessi nella regione da inizio pandemia. In terapia intensiva ci sono 44 pazienti, 2 più di ieri; mentre calano i ricoverati nei reparti Covid ordinari: sono oggi 333, 6 meno di ieri.