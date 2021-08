Milano: stupro in strada, De Corato, 'troppi clandestini in giro' (2)

27 agosto 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Sottolineando che "negli ultimi mesi si sono verificati in tutta la Lombardia almeno 4 violenze sessuali per mano di immigrati o clandestini già noti alle forze dell'ordine", l'assessore osserva che "il messaggio che Milano ha dato loro in questi dieci anni di governo di centrosinistra è, non solo che sono i benvenuti anche se irregolari, ma che possono fare tutto quello che vogliono".

Per questo per De Corato invoca "un maggior presidio del territorio specialmente negli orari serali e notturni da parte della Polizia Locale e delle forze dell'ordine per scongiurare queste terribili aggressioni".