Pavia: positivo al Covid ai tavoli del suo bar, denunciato titolare

27 agosto 2021

Milano 27 ago. (Adnkronos) - Nonostante fosse positivo al Covid, è andato nel suo bar nel centro di Pavia. Un cliente, però, ieri, poco dopo le 19, ha chiamato il 112, avvertendo che il titolare contagiato era seduto a un tavolo all'esterno del locale.

Gli agenti delle Volanti sono andati sul posto a verificare e hanno rintracciato l'uomo, di 48 anni. Lui stesso, al momento del controllo, ha confermato di essere positivo al virus, mostrando ai poliziotti l'esito del tampone a cui era stato sottoposto nei giorni precedenti.

Per questo motivo il titolare è stato denunciato a piede libero per inosservanza delle misure anti-contagio e il bar è stato chiuso per cinque giorni. Gli agenti della Volante, insieme ai vigili, hanno individuato e identificato le persone che il 48enne aveva incrociato nel locale, per le quali scatteranno le misure di controllo sanitario.