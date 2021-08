Centrosinistra: Sala, 'M5s questione ineludibile, no ad alleanze tattiche' (2)

27 agosto 2021 a

(Adnkronos) - “Per cui bisogna essere pragmatici", ha esortato il sindaco di Milano, spiegando di "non credere alla logica delle alleanze locali quando ci fa comodo". Come dimostra il caso del "centrodestra, che alla fine vince, perché anche se hanno mille problemi fra di loro, al momento giusto stanno assieme. Questa è una lezione che dobbiamo prendere anche noi: non esiste alleanza tattica con i 5 Stelle".

Per Sala "o si decide che, a condizioni da definire, si può stare assieme, oppure si mette quel dossier di lato e bisogna inventare un'altra storia per passare dal 20% del Pd al 45% che serve per governare”.

Il sindaco di Milano, infine, ha criticato il fatto che “quando il segretario del Pd, prima Zingaretti e adesso Letta, prova a fare dei passi, per capire se ci sono le condizioni (per un'alleanza con l'M5S, ndr), subito cominciano i distinguo e questo non va bene”.