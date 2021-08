Pd: De Vecchis (Lega), 'convegno su cooperative sociali nonostante radical chic Capalbio'

28 agosto 2021 a

Roma, 28 ago. (Adnkronos) - “Per noi ogni lavoro ha la propria dignità ed aprire un dibattito su un settore oggi poco riconosciuto è più che mai necessario. Per questo venerdì 3 settembre, ore 18:00, a Fiumicino, terremo un convegno sul ruolo delle cooperative sociali nel settore dell'Housekeeping. A differenza di quello che pensa qualche radical chic di Capalbio, il lavoro è sempre, in tutti i modi, libertà e dignità: nessuno può denigrare chi lavora per mantenere la propria famiglia“. Lo dichiara il senatore della Lega William De Vecchis.