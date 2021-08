Fisco: Fratoianni, 'anche in Germania sinistra per tassare più ricchi, avanti con nostra proposta'

28 agosto 2021 a

Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Anche in Germania si parla di tassare i più ricchi per uscire dalla crisi. Fine dell'austerity, meno tasse per il ceto medio e popolare, aumento delle aliquote per i redditi più alti e imposta dell'1% sui patrimoni dei super ricchi. Questo è il programma elettorale della Spd, oggi prima nei sondaggi. Noi lo diciamo da tempo, due italiani su tre sono favorevoli. Lo abbiamo proposto, ma finora il 96% del Parlamento del nostro Paese ha votato contro". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni.

“Solo in Italia -aggiunge- non se ne può nemmeno discutere. Ma sappiamo di essere dalla parte giusta e non abbiamo alcuna intenzione di mollare. Per questo stiamo raccogliendo da alcune settimane, e intensificheremo nei prossimi giorni le iniziative in tutta Italia -conclude Fratoianni- le firme per la nostra proposta di legge d'iniziativa popolare per la giustizia sociale".