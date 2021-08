Como: controlli dei carabinieri nei boschi, trovati 500 grammi di eroina e hashish

28 agosto 2021 a

Milano, 28 ago. (Adnkronos) - Controlli dei carabinieri nelle zone boschive del Comasco per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. A Inverigo, in provincia di Como, i militari hanno individuato un'area utilizzata per lo spaccio di droga in una zona boschiva e ha trovato due panetti di hashish del peso di circa 100 grammi ciascuno, 312 grammi di eroina, 250 euro in contanti e materiale per il confezionamento della droga. Il tutto è stato posto sotto sequestro.