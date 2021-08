F1: Russell, 'essere in prima fila è incredibile'

28 agosto 2021 a

Spa, 28 ago. - (Adnkronos) - “Non so cosa dire, pensavo che avremmo fatto un buon lavoro andando nel Q3, ma arrivare in prima fila è qualcosa di incredibile. Siamo riusciti a trovare il momento giusto per andare in pista, la macchina trasmetteva buone sensazione e ho preso tanta fiducia. Speriamo che anche domani andrà altrettanto bene". Così George Russell dopo il sorprendete secondo posto nelle qualifiche del Gp del Belgio.

"Non avevo nulla da perdere, eravamo già in Q3 che per noi è un super risultato -aggiunge il pilota inglese della Williams-. Abbiamo usato la mappatura massima per l'ultimo giro e mi sono detto ‘proviamoci'. La sensazione è fantastica, ma domani è la giornata importante. Dovremo fare punti. Domani cercheremo di attaccare e di portare a casa il miglior risultato possibile”.