F1: Hamilton, 'giornata difficile, speriamo che domani il tempo migliori'

28 agosto 2021

Spa, 28 ago. - (Adnkronos) - "E' stata una giornata difficile per tutti. Ho cercato di mantenere l'ottimismo, conservando calma e concentrazione. Complimenti a Max, ha fatto un bel lavoro. Il mio primo tentativo nel Q3 è stato buono, poi nel secondo ho faticato di più. George è stato fantastico": Queste le parole di Lewis Hamilton dopo il terzo posto nelle qualifiche del Gp del Belgio.

"Per domani bisogna trovare un buon equilibrio tra la velocità in rettilineo e il carico aerodinamico che serve nel tratto centrale -prosegue il pilota della Mercedes-. Oggi il bilanciamento non è stato il migliore possibile, vedremo se domani sarà più favorevole a noi. Domani speriamo che il tempo sia migliore, soprattutto per i tifosi".