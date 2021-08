Covid: a Milano migliaia di persone a manifestazioni contro green pass

28 agosto 2021 a

Milano, 28 ago. (Adnkronos) - Migliaia di persone si sono ritrovate in centro a Milano per partecipare alle due manifestazioni contro il green pass. Al presidio intitolato ‘No paura day' in piazza Duomo circa un migliaio di persone si sono radunate per protestare contro le misure del governo e l'introduzione del certificato verde, che dal primo settembre sarà esteso anche a scuole e università e su alcuni mezzi di trasporto. I manifestanti hanno scandito slogan contro l'esecutivo e per la libertà.

Come ogni sabato, poi, è partita da piazza Fontana la manifestazione non autorizzata contro il green pass. Circa 3mila persone hanno partecipato al corteo, che si è snodato lungo via Torino e le colonne di San Lorenzo.