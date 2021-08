Milano: Bernardo, 'mio impegno per città sicura e con meno burocrazia'

28 agosto 2021 a

Milano, 28 ago. (Adnkronos) - “Se sarò sindaco metterò la mia energia per essere vicino a tutti i milanesi, dai più piccoli, di cui mi sono sempre preso cura, agli anziani, che sono un mio punto d'onore: mi impegnerò per avere una città senza fratture tra quartieri". Lo afferma il candidato sindaco di Milano per il centrodestra, Luca Bernardo, commentando i nuovi manifesti elettorali per le prossime amministrative. "La mia 'cura' si coniuga con Milano sicura, per questo ringrazio le forze dell'ordine, a cui garantisco il mio rispetto e il sostegno. Sono loro, infatti, gli eroi silenziosi che garantiscono la nostra tranquillità. Voglio curare i ristoratori, i commercianti, gli artigiani, le piccole e grandi imprese snellendo la burocrazia, digitalizzando e supportandoli nelle attività in ogni angolo di Milano: penso a una Milano inclusiva", continua.

"Curerò gli aspetti ordinari della vita dei milanesi, con trasporti decorosi e puliti, aree sportive ben tenute, spazi per bambini e animali, e un sistema scolastico che supporti le famiglie", sottolinea Bernardo. "Milano sicura e ospitale per i turisti, che ripartiranno portando nel mondo l'immagine di una città attraente e sicura. Milano con una mobilità integrata, intelligente, senza rischi di piste ciclabili ostacolo per i negozianti e trappole per gli stessi fruitori. Milano Covid-free, che promuova iniziative artistiche, culturali, dello spettacolo, della moda e del comparto delle Fiere: stimolo per una crescita culturale e sociale".

Milano, conclude, "che si cura dei propri giovani e di tutti coloro che vi approdano per realizzare i loro progetti per il futuro: penso a creare una rete di accoglienza abitativa e avviare 5 anni di progresso digitale. Mi prenderò cura dei milanesi stando al loro fianco, cittadino tra i cittadini, mai avanti, piuttosto un passo indietro per sostenerli”.