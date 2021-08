Milano: Pavone (M5S), 'amareggiata per nostro gazebo assalito da anti green pass'

28 agosto 2021 a

Milano, 28 ago. (Adnkronos) - "Oggi pomeriggio un nostro gazebo in Darsena per le raccolte firme è stato assaltato da alcuni facinorosi che protestavano contro il green pass. Sono costernata e amareggiata per ciò che accaduto, la violenza non è nel dna di Milano". Lo afferma Layla Pavone, candidata sindaco di Milano per il Movimento 5 Stelle. "Esprimo profonda vicinanza agli attivisti del Movimento 5 Stelle vittime di tale inciviltà", aggiunge.