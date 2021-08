Milano: assessore De Corato, 'continua raccolta firme per casco e targa su monopattini'

28 agosto 2021 a

Milano, 28 ago. (Adnkronos) - “Oggi ho partecipato ai gazebo di Fdi per raccogliere le firme per chiedere al governo una legge che obblighi l'utilizzo del casco, la targa e l'assicurazione per i monopattinisti. Dalle 10.30 alle 13 al mercato di via Fauchè in piazza Gerusalemme abbiamo raccolto 130 firme, mentre al pomeriggio in Piazza Argentina/Corso Buenos Aires ne abbiamo raccolte 150. Complessivamente abbiamo raggiunto oggi 280 firme, segno della condivisione da parte dei milanesi per la nostra iniziativa che continua con la petizione online. Si tratta di un passo in direzione della sicurezza di tutti gli utenti della strada". Lo afferma l'assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, esponente di Fdi.

"Da giugno 2020 ad oggi a Milano abbiamo raggiunto il numero di ben 634 richieste di soccorso ad Areu per incidenti in monopattino, mi sembra chiaro che serva un cambio di rotta”, afferma Riccardo De Corato, Membro della Direzione Nazionale di Fratelli d'Italia.