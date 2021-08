Covid: Istituto Piepoli, 63 per cento dicono sì a green pass sui mezzi di trasporto

29 agosto 2021 a

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Sì all'obbligo di green pass su navi, aerei e treni a lunga percorrenza dal 63 per cento degli italiani, secondo un sondaggio dell'Istituto Piepoli, in base al quale si registra un 71 per cento di favorevoli tra gli elettori di centrosinistra, un 68 tra quelli del Movimento 5 stelle e un 56 tra quelli del centrodestra. La percentuale dei poco favorevoli è del 15 per cento, quella dei contrari del 16, non rispondono il 6 per cento.