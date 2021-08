Camera: Perantoni, 'a ottobre in Aula leggi fine vita e cannabis'

29 agosto 2021 a

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "Il testo base su fine vita è già stato votato in commissione, quello su cannabis lo sarà a breve, su entrambi esiste una buona convergenza tra diverse forze politiche. Se non ci saranno particolari sorprese -e io non lo credo, sarebbe del tutto insensato- presto l'Aula di Montecitorio potrà essere chiamata a votare due testi di legge che sono al centro del dibattito politico e culturale del nostro Paese da molto tempo". Lo afferma il presidente della commissione Giustizia della Camera Mario Perantoni, deputato M5S.

"Entro la prima metà di ottobre -spiega- entrambe le proposte dovrebbero essere pronte per poter andare in Aula. Si tratta di temi sociali molto sentiti e sui quali il Paese aspetta uno scatto dal Parlamento: perciò, insieme alla collega Marialucia Lorefice, presidente della commissione Affari sociali, abbiamo fatto un lavoro di confronto e di condivisione che naturalmente ha portato ad una sintesi che non significa compromessi al ribasso o svilimento dei contenuti. Anzi, io sono molto orgoglioso del lavoro fatto".