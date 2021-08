Cultura, tutto pronto a Scilla per l'International Annual Meeting SudeFuturi III

29 agosto 2021 a

a

a

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Archiviato il prequel che si è tenuto il 27 e il 28 agosto scorsi, la macchina organizzativa della Fondazione Magna Grecia si è già messa in moto in vista del terzo International Annual Meeting SudeFuturi - (R)innoviamo il Mezzogiorno. Dopo le edizioni dei due anni precedenti, a Mondello e a Roma, quella del 2021 avrà come scenario lo sfondo suggestivo del Castello Ruffo di Scilla, centro della costa tirrenica calabrese scelto dalla FMG quale emblema delle enormi potenzialità del Mezzogiorno. Tra il 9 e l'11 settembre oltre 60 personalità di spicco dello scenario italiano e internazionale si confronteranno tra loro, sollecitati dagli interventi e dalle domande dei giornalisti Paolo Mieli, Antonio Padellaro e Giuseppina Paterniti.

“Il progetto SudeFuturi -spiegano dalla Fondazione Magna Grecia- nasce dall'esigenza di individuare, raccontare e costruire percorsi di futuro per il Mezzogiorno. Perché per rilanciare l'Italia è necessario delineare i futuri di una crescita sociale ed economica del Sud, che può diventare il vero motore della ripartenza”.