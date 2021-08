29 agosto 2021 a

Spa, 29 ago. - (Adnkronos) - La partenza del Gp del Belgio è stata sospesa per la pioggia battente che da diverse ore sta scendendo sul circuito di Spa. La partenza, prevista in un primo momento alle 15, era stata rinviata di mezz'ora ed era stato deciso di effettuarla dietro alla safety-car ma le condizioni sono troppo pericolose par dare il via e le vetture sono tornare ai box.