M5S: Fidanza (Fdi), 'solidarietà per gazebo assaltato, violenza non è accettabile'

29 agosto 2021 a

a

a

Milano, 29 ago. (Adnkronos) - “Solidarietà al M5S per l'aggressione subita dai loro militanti ieri pomeriggio in piazza XIV Maggio. Al di là delle valutazioni sul green pass, la violenza non è mai accettabile né tollerabile e per questo va sempre assolutamente respinta da parte di tutte le forze politiche”. Lo afferma l'europarlamentare milanese di Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza. “Naturalmente ci aspettiamo la stessa condanna qualora in futuro dovesse essere aggredito qualunque esponente di Fratelli d'Italia, come del resto è già successo in passato senza che ci siano stati particolari attestati di solidarietà da parte dello stesso Movimento 5 Stelle”, aggiunge.