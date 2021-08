Milano: Comune istituisce osservatorio antidiscriminazioni

29 agosto 2021 a

a

a

Milano, 29 ago. (Adnkronos) - Potenziare l'attività della tutela dei diritti umani e quella di contrasto a ogni forma di discriminazione come pilastri per lo sviluppo e la crescita del vivere sociale in città. Con questi obiettivi la giunta del Comune di Milano ha deciso di istituire un nuovo servizio, l''Osservatorio antidiscriminazioni', che dovrà anche elaborare un ‘Piano antidiscriminazioni del Comune di Milano' perché diventi lo strumento su cui basare le politiche di promozione dei diritti e delle pari opportunità.

L'Osservatorio, si spiega dal Comune, dovrà essere uno strumento interassessorile, avvalersi anche della partecipazione di Università e centri studi e svolgere attività di ricerca, raccolta ed elaborazione dati, favorire iniziative culturali, di informazione e formazione della cittadinanza attraverso campagne sul tema, soprattutto rivolte ai giovani e alle scuole, lavorare in rete con altri enti a tutti i livelli territoriali e in collaborazione con il Terzo settore per la promozione di azioni e strategie di contrasto ad ogni forma di discriminazione. Verranno promossi percorsi formativi di sensibilizzazione sui diritti e per la promozione di pari opportunità per tutti e tutte e contro le discriminazioni di ogni natura.

Completerà e potenzierà l'attività della Casa dei Diritti di via De Amicis, nata nel 2013 con l'obiettivo di dare risposte alle vittime di violenza e di comportamenti discriminatori, con cui lavorerà in stretta connessione e con la quale condividerà anche gli uffici. Per dare vita a questi nuovi strumenti, a breve verrà pubblicato un bando per la coprogettazione e la gestione dell'Osservatorio, oltre che per l'elaborazione del Piano che avrà durata biennale, fino a dicembre 2023. Per lo stesso periodo, la spesa complessiva presunta è di 85mila euro.