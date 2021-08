Calcio: Petagna entra e stende il Genoa, il Napoli resta a punteggio pieno con Inter e Lazio

29 agosto 2021 a

Genova, 29 ago. - (Adnkronos) - Il Napoli soffre ma si impone per 2-1 al 'Ferraris' sul Genoa grazie a un gol nei minuti finali del match di Petagna, appena entrato dalla panchina. Una vittoria che permette agli azzurri di restare a punteggio pieno in vetta alla classifica insieme a Inter e Lazio dopo due giornate e di attendere l'arrivo al 'Maradona' della Juventus tra due settimana con 5 punti di vantaggio in classifica sui bianconeri. Ai rossoblù non basta un ottimo secondo tempo per muovere la classifica che li vede fermi a zero.

Gli ospiti partono con il piede schiacciato sull'acceleratore e al 14' vanno vicinissimi al vantaggio con Insigne. Elmas serve in profondità in area il suo capitano, leggermente decentrato sulla destra, il tiro, deviato da Vanheusden, colpisce proprio il palo alla sinistra di Sirigu. Al 22' la replica dei rossoblù con un tiro di Ghiglione con un destro da dentro l'area, sul quale è pronto Meret alla parata.

Alla mezz'ora seconda palla gol del Napoli, ancora con Insigne, che aggancia il pallone sul centro destra dell'area di rigore, destro immediato ma Sirigu para in tuffo. Al 39' passa il Napoli con un gran gol di Fabian Ruiz, che riceve palla al limite dell'area decentrato sulla destra: bella finta portandosi il pallone verso il centro e mancino vincente sul secondo palo: Sirigu non ci arriva, la palla si infila nell'angolo basso.