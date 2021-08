Francia: Macron, 'rischio attentati zero non esiste, restiamo vigili'

29 agosto 2021 a

a

a

Parigi, 29 ago. (Adnkronos) - "Il rischio zero non esiste. Dobbiamo sempre restare vigili. Gli attentati in Francia sono stati spesso realizzati da individui isolati. Tutto può ancora succedere. Siamo organizzati, abbiamo rafforzati i nostri mezzi di contrasto e lavoriamo con paesi amici come l'Iraq. Dobbiamo restare vigili". Ad affermarlo è il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron in un'intervista alla tv francese 'Tf1' mentre è in visita in Iraq.