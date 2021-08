Calcio: Petagna entra e stende il Genoa, il Napoli resta a punteggio pieno con Inter e Lazio (2)

29 agosto 2021 a

(Adnkronos) - La squadra di Ballardini parte più decisa in avvio di ripresa e al 6' costruisce una tripla palla-gol. Su un cross dalla sinistra la palla sfila fino al centro destra dell'area dove c'è Ghiglione che tira prontamente di destro: Meret risponde presente, sulla ribattuta interviene ancora Ghiglione ma è murato da un difensore del Napoli. Sulla seconda ribattuta la palla arriva a Rovella che manda fuori di poco un tiro dal limite dell'area.

Al 9' gol annullato al Genoa: cross di Sturaro, Meret esce per anticipare Buksa e rimane a terra, con Pandev insacca a porta vuota. Di Bello, rivista l'azione al Var, annulla per fallo di Buksa su Meret.

Al 20' Sirigu evita il raddoppio della squadra di Spalletti. Lozano smarcato sulla sinistra dell'area sterzata verso il centro e carica un destro, forte e basso sul quale il portiere azzurro si supera salvando il risultato. Al 24' arriva il pari del Genoa; cross di Ghiglione dalla destra per Cambiaso che sbuca sul secondo palo e batte Meret con un piatto al volo. Il Napoli non ci sta e ci prova con due tiri da fuori area di Politano, sul quale è attento Sirigu, e Koulibaly, fuori di poco. Al 39' il gol partita di Petagna, appena entrato al posto di Politano. Punizione dalla sinistra di Insigne e colpo di testa in anticipo su Masiello dell'ex Atalanta che insacca il 2-1.